Operaio sepolto dalla ghiaia recuperato il corpo
Corridonia (Macerata), 14 ottobre 2025 – Era dentro la cabina dell’escavatore il corpo dell’operaio 48enne di Monte San Giusto sepolto vivo dalla ghiaia mentre lavorava in un deposito di materiali edili alla Rita Calcestruzzi di Corridonia. I vigili del fuoco lo hanno recuperato attorno all’una di notte, dopo ore di disperate operazioni di soccorso. L’operaio era senza vita, come si temeva. Era stato sommerso da tonnellate di ghiaia e detriti a causa del cedimento di una parete del deposito, mentre con un collega alla guida di un camion stava caricando del materiale. I soccorsi erano partiti alle 15 di ieri: i vigili del fuoco avevano dovuto agire con grande cautela per evitare ulteriori cedimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
