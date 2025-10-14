Operaio precipita per quattro metri in un magazzino nel Catanese | muore dopo l'arrivo in ospedale
Un operaio è morto dopo essere precipitato per diversi metri mentre stava lavorando a un cantiere nella giornata di ieri 13 ottobre tra Scordia e Militello Val di Catania: stava posizionando un pavimento sopraelevato in un magazzino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
