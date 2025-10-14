Operaio muore in un appartamento durante i lavori di ristrutturazione

Un operaio è morto a Giugliano mentre stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un appartamento di piazza Gramsci, in pieno centro. Fatale, si ipotizza, un infarto che non gli ha lasciato scampo. Esclusa dunque al momento l'ipotesi di un incidente sul lavoro. Vani infatti i soccorsi chiamati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

