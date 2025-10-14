Operaio 57enne muore nel Catanese | è precipitato da 4 metri in un cantiere
Continua la strage sul posto di lavoro. Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre un operaio è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’incidente è avvenuto nella zona di Ambelia. L’uomo, 57enne tunisino, è precipitato da un’ altezza di quattro metri mentre stava installando un pavimento sopraelevato in un magazzino. Nella caduta ha riportato fratture multiple e un trauma cranico. I soccorritori, giunti sul posto e valutato le condizioni dell’operaio, hanno chiamato un elicottero per trasportare l’uomo all’ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in coma. Preso in carico al Trauma center è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto nella notte senza avere ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
