OpenAI realizzerà il proprio chip IA con Broadcom | accordo da 10 GW di acceleratori personalizzati

L’accordo tra OpenAI e Broadcom segna la nascita di un’infrastruttura proprietaria da 10 GW per l’addestramento e l’inferenza dei modelli, con chip disegnati internamente e forse prodotti da TSMC su tecnologia Arm. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - OpenAI realizzerà il proprio chip IA con Broadcom: accordo da 10 GW di acceleratori personalizzati

