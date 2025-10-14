Open Tarì ripresa del comparto orafo | soddisfatti espositori e buyer I numeri della crescita
Si chiude con un bilancio positivo l’edizione autunnale di Open Tarì, l’ultimo appuntamento annuale del settore orafo italiano. Nella giornata conclusiva della fiera, espositori e buyers hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, segnando una chiusura in crescita per il Centro Orafo Il Tarì di Marcianise. La presenza di operatori internazionali e dettaglianti italiani ha confermato l’interesse per le nuove collezioni presentate, nonostante l’instabilità del mercato e il rialzo del prezzo dell’oro. Il comparto orafo campano ha risposto con coesione e professionalità, puntando su innovazione, qualità e servizi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Grande successo dell’Open Day (nonostante sia stato un recupero dell’Open Day di domenica scorsa, danneggiato dal cattivo tempo e nonostante oggi non sia stato possibile avere la chiusura al traffico della via Giuseppe Di Vittorio), tanta gente e tanto inter - facebook.com Vai su Facebook
Riapre il valico di Rafah: Crosetto annuncia la ripresa della missione italiana con i Carabinieri per il controllo dei transiti - X Vai su X