Open Tarì ripresa del comparto orafo | soddisfatti espositori e buyer I numeri della crescita

Si chiude con un bilancio positivo l’edizione autunnale di Open Tarì, l’ultimo appuntamento annuale del settore orafo italiano. Nella giornata conclusiva della fiera, espositori e buyers hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, segnando una chiusura in crescita per il Centro Orafo Il Tarì di Marcianise. La presenza di operatori internazionali e dettaglianti italiani ha confermato l’interesse per le nuove collezioni presentate, nonostante l’instabilità del mercato e il rialzo del prezzo dell’oro. Il comparto orafo campano ha risposto con coesione e professionalità, puntando su innovazione, qualità e servizi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it