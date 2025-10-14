Arezzo, 14 ottobre 2025 – . Prenotazioni il 16 ottobre, le visite si terranno il 25 ottobre all’Ospedale di Santa Maria della Gruccia Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno si terrà il 25 ottobre presso l’Ospedale del Valdarno. Sarà possibile ricevere informazioni sulla prevenzione e visite con gli specialisti del Gruppo Oncologico Multidisciplinare per il tumore al seno nell’ambito delle iniziative previste dall’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno. La prenotazione – obbligatoria – è da effettuare il 16 ottobre dalle 10 alle 11 utilizzando il numero 0559106590. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Open day senologico all’Ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione