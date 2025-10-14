Open day senologico all’Ospedale del Valdarno | consulti e visite gratuite su prenotazione
Arezzo, 14 ottobre 2025 – . Prenotazioni il 16 ottobre, le visite si terranno il 25 ottobre all’Ospedale di Santa Maria della Gruccia Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno si terrà il 25 ottobre presso l’Ospedale del Valdarno. Sarà possibile ricevere informazioni sulla prevenzione e visite con gli specialisti del Gruppo Oncologico Multidisciplinare per il tumore al seno nell’ambito delle iniziative previste dall’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno. La prenotazione – obbligatoria – è da effettuare il 16 ottobre dalle 10 alle 11 utilizzando il numero 0559106590. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Open Day Senologia ? Mercoledì 29 Ottobre dalle ore 10:00 Visita specialistica + Ecografia Mammaria Costo 60 € Prenota subito ai numeri 0984 37307 | 347 6872136 - facebook.com Vai su Facebook
Open day senologico all’Ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione - Arezzo, 14 ottobre 2025 – Open day senologico all’Ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione. Si legge su lanazione.it
REMANFREDI Successo per l’Open Day Senologico al Centro Diagnostico ReManfredi: prevenzione gratuita e tecnologia all’avanguardia - Manfredonia, 10 maggio 2025 – Grande partecipazione ieri, giovedì 9 maggio, per l’Open Day dedicato alla prevenzione del tumore al seno organizzato dal Centro Diagnostico ReManfredi di Manfredonia, in ... Secondo statoquotidiano.it
Successo per l’Open Day Senologico al Centro Diagnostico Re Manfredi: prevenzione gratuita e tecnologia all’avanguardia - – partecipazione ieri, giovedì 9 maggio, per l’Open Day dedicato alla prevenzione del tumore al seno organizzato dal Centro Diagnostico ReManfredi di Manfredonia, in Largo Baselice. Lo riporta informazione.it