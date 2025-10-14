OPA da 144 mld € di Banca CF+ su Banca Sistema via libera da antitrust Ue senza imposizione di condizioni o rimedi
Bruxelles approva l’Opa di Banca CF+ senza condizioni: operazione totalmente conforme alle regole UE La Commissione Europea ha dato il suo consenso senza alcun vincolo all’OPA da 144 miliardi di euro di Banca CF+, sostenuta dal gruppo americano Elliott Investment Management, per rilevare l’in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
