OPA da 144 mld € di Banca CF+ su Banca Sistema via libera da antitrust Ue senza imposizione di condizioni o rimedi

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles approva l’Opa di Banca CF+ senza condizioni: operazione totalmente conforme alle regole UE La Commissione Europea ha dato il suo consenso senza alcun vincolo all’OPA da 144 miliardi di euro di Banca CF+, sostenuta dal gruppo americano Elliott Investment Management, per rilevare l’in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

opa da 144 mld 8364 di banca cf su banca sistema via libera da antitrust ue senza imposizione di condizioni o rimedi

© Ilgiornaleditalia.it - OPA da 144 mld € di Banca CF+ su Banca Sistema, via libera da antitrust Ue senza imposizione di condizioni o rimedi

Leggi anche questi approfondimenti

Opa pipeline bursts, Tiswadi water supply hit - Ponda: The 750mm rising main pipeline of the 40 million litres per day (MLD) water treatment plant at Opa water works, here, burst on Monday morning. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Opa 144 Mld 8364