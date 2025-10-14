Onu | servono 70 miliardi di dollari per ricostruire Gaza

Imolaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la ricostruzione di Gaza serviranno oltre 60 miliardi di euro. A stimare la cifra è il ‘programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo’ (Undp), all’indomani del vertice di Sharm el Sheikh sulla pace e l’accordo tra Israele e Hamas che dovrebbe mettere fine a due anni di guerra. Per dare un’idea, si tratta di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

onu servono 70 miliardi di dollari per ricostruire gaza

© Imolaoggi.it - Onu: “servono 70 miliardi di dollari per ricostruire Gaza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'Onu: "70 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ci sono poche zone che non hanno subito danni" - A stimare la cifra è il 'programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo' (Undp). today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Onu Servono 70 Miliardi