OnePlus si prepara a lanciare il nuovo Turbo

Secondo le ultime indiscrezioni OnePlus si starebbe preparando al lancio di un nuovo modello Turbo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus si prepara a lanciare il nuovo Turbo

OnePlus 15 arriva prima di Galaxy S26: ecco la data del lancio OnePlus 15 pronto per il lancio mondiale! Scopri tutte le specifiche di questo smartphone top di gamma e la strategia di lancio che mira a battere la concorrenza diretta. Leggi di più sul blog! - facebook.com Vai su Facebook

Scelta controcorrente per OnePlus #OnePlus #snapdragon8gen5 - X Vai su X

OnePlus 15: il nuovo top di serie si mostra in un video unboxing - A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, OnePlus 15 è già protagonista del suo primo video unboxing non autorizzato, pubblicato su YouTube e diventato vi ... tecnoandroid.it scrive

OnePlus 15, fissata la data del debutto globale: ecco quando arriva - C'è tanta attesa per l'arrivo del prossimo OnePlus 15 che in questi giorni sta facendo parlare di sé e per il quale l'azienda prepara un lancio internazional ... Come scrive tecnoandroid.it

OnePlus 15 sarà caratterizzato da cornici più sottili rispetto a Xiaomi 17 e da una struttura più resistente rispetto a iPhone 17 Pro - A poche settimane dal lancio previsto, l'azienda ha evidenziato le cornici sottili e la struttura resisten ... Segnala notebookcheck.it