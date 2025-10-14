Oncoematologia pediatrica del Civico consegnati due carrelli d’emergenza grazie a una cena benefica

Sono stati consegnati all’associazione Aslti Odv “Liberi di crescere”, due carrelli pediatrici di emergenza acquistati con parte del ricavato di “A Lume di Stelle”, la cena-evento benefica organizzata da Mag, Master Academy Antonino Galvagno a giugno scorso, negli eleganti saloni di Palazzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

