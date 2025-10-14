Omicidio Scieri definitive le condanne per i due ex parà

Roma, 14 ottobre 2025 – Sono definitive le condanne a 22 anni per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara accusati di concorso nell'omicidio volontario dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri, avvenuto il 13 agosto 1999 a Pisa all'interno della Base Gamerra della Brigata Folgore. Lo ha deciso la prima sezione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati. "Oggi è stata definitivamente scritta la storia - ha commentato l'avvocato della famiglia Scieri, Ivan Balbo - e adesso la mamma di Emanuele e suo fratello Francesco conoscono finalmente i volti dei suoi assassini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

