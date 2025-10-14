Omicidio Giulia Cecchettin Turetta rinuncia all’appello contro l’ergastolo

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Filippo Turetta, condannato in primo grado allergastolo per l’omicidio della fidanzata Giulia Cecchettin, ha rinunciato ai motivi d'appello contro la condanna. Contro la sentenza aveva presentato appello anche la Procura di Venezia per il mancato riconoscimento dell'aggravante della crudeltà. Il processo d'appello a Turetta è previsto per il prossimo 14 novembre.   —[email protected] . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

omicidio giulia cecchettin turettaFilippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Colpo di scena nel caso di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta rinuncia all’Appello contro la c ondanna all'ergastolo per l'omicidio. Come scrive quotidiano.net

omicidio giulia cecchettin turettaGiulia Cecchettin, la mossa di Filippo Turetta: ecco perché rinuncia all'appello - Rinuncia al processo d'Appello Filippo Turetta, condannato all'ergastolo il 3 dicembre dello scorso anno dalla Corte di Assise di Venezia per ... Segnala iltempo.it

omicidio giulia cecchettin turettaOmicidio Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo” - Omicidio Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello e scrive a giudici e pm: “Accetto l’ergastolo”. Scrive corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Giulia Cecchettin Turetta