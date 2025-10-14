Omicidio Giulia Cecchettin Turetta rinuncia all’appello contro l’ergastolo
(Adnkronos) – Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della fidanzata Giulia Cecchettin, ha rinunciato ai motivi d'appello contro la condanna. Contro la sentenza aveva presentato appello anche la Procura di Venezia per il mancato riconoscimento dell'aggravante della crudeltà. Il processo d'appello a Turetta è previsto per il prossimo 14 novembre. —[email protected] . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
