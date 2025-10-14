Omicidio Giulia Cecchettin | Turetta rinuncia all’appello accettando la condanna all’ergastolo
E' arrivata una svolta sull'omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d'appello nei confronti della condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, studentessa di 22 anni uccisa l'11 novembre 2023 a Fossò (VE) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all'appello: "Accetto l'ergastolo, voglio pagare" https://tg.la7.it/cronaca/omicidio-giulia-cecchettin-filippo-turetta-rinuncia-appello-ergastolo-14-10-2025-245929… - X Vai su X
Filippo Turetta rinuncia all'appello nel processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin e accetta la condanna all'ergastolo - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Il giovane padovano ha mandato una lettera agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Come scrive quotidiano.net
Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: 'Accetto l'ergastolo' ... Riporta tg24.sky.it
Svolta nel caso Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Sono pentito, voglio pagare interamente» - Inattesa svolta nel caso di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della ex fidanzata, rinuncia al processo di appello. Lo riporta msn.com