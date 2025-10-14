Omicidio Giulia Cecchettin | Turetta rinuncia all’appello accettando la condanna all’ergastolo

Firenzepost.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' arrivata una svolta sull'omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d'appello nei confronti della condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, studentessa di 22 anni uccisa l'11 novembre 2023 a Fossò (VE) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

omicidio giulia cecchettin turetta rinuncia all8217appello accettando la condanna all8217ergastolo

© Firenzepost.it - Omicidio Giulia Cecchettin: Turetta rinuncia all’appello accettando la condanna all’ergastolo

Scopri altri approfondimenti

omicidio giulia cecchettin turettaFilippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Il giovane padovano ha mandato una lettera agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Come scrive quotidiano.net

omicidio giulia cecchettin turettaFemminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: 'Accetto l'ergastolo' ... Riporta tg24.sky.it

omicidio giulia cecchettin turettaSvolta nel caso Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Sono pentito, voglio pagare interamente» - Inattesa svolta nel caso di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della ex fidanzata, rinuncia al processo di appello. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Giulia Cecchettin Turetta