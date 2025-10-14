Omicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo

Filippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado dalla Corte d’Assise di Venezia per l’omicidio di Giulia Cecchettin, ha deciso di rinunciare al processo d’Appello. Il giovane, sorprendendo anche i suoi legali, ha inviato una lettera scritta a mano indirizzata alla Procura generale, alla Procura ordinaria, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello. Nella lettera, scritta . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

