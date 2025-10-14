Omicidio di Chiara Poggi a Garlasco la famiglia Sempio revoca l' incarico al legale Lovati

La famiglia di Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati come co-difensore del 38enne indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. La decisione era attesa dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dallo storico legale di Sempio e dei suoi genitori. L’annuncio del nuovo avvocato che comporrà il collegio difensivo insieme ad Angela Taccia, amica di lunga. 🔗 Leggi su Feedpress.me

