La famiglia di Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati come co-difensore del 38enne indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. La decisione era attesa dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dallo storico legale di Sempio e dei suoi genitori. L’annuncio del nuovo avvocato che comporrà il collegio difensivo insieme ad Angela Taccia, amica di lunga. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la famiglia Sempio revoca l'incarico al legale Lovati

