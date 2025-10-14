Omicidio Cecchettin Turetta spiazza tutti | rinuncia all’appello ma la condanna vera non è del tribunale

Cultweb.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decisione inattesa ha scosso il caso giudiziario più seguito degli ultimi anni. Filippo Turetta, il 24enne condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Giulia Cecchettin, h a comunicato la sua volontà di rinunciare al processo d’appello. Una scelta che chiude definitivamente la partita legale e che arriva attraverso una lettera scritta a mano, indirizzata alla Procura generale, alla Procura ordinaria, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello di Venezia. Nella missiva, Turetta si dichiara sinceramente pentito e manifesta l’intenzione di accettare la condanna senza cercare sconti di pena. 🔗 Leggi su Cultweb.it

omicidio cecchettin turetta spiazza tutti rinuncia all8217appello ma la condanna vera non 232 del tribunale

© Cultweb.it - Omicidio Cecchettin, Turetta spiazza tutti: rinuncia all’appello, ma la condanna vera non è del tribunale

Altri contenuti sullo stesso argomento

omicidio cecchettin turetta spiazzaFilippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Colpo di scena nel caso di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta rinuncia all’Appello contro la c ondanna all'ergastolo per l'omicidio. Scrive quotidiano.net

omicidio cecchettin turetta spiazzaFLASH: Femminicidio Cecchettin, colpo di scena: Filippo Turetta rinuncia all'appello contro l'ergastolo. La lettera a giudici e Procura - Contro la sentenza aveva presentato appello la Procura della repubblica di Venezia, in particolare sul punto relativo al mancato ... Riporta affaritaliani.it

omicidio cecchettin turetta spiazzaOmicidio di Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo» - L’assassino comunica ai giudici la decisione di non impugnare più la sentenza. Si legge su cosenzachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cecchettin Turetta Spiazza