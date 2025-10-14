Una decisione inattesa ha scosso il caso giudiziario più seguito degli ultimi anni. Filippo Turetta, il 24enne condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Giulia Cecchettin, h a comunicato la sua volontà di rinunciare al processo d’appello. Una scelta che chiude definitivamente la partita legale e che arriva attraverso una lettera scritta a mano, indirizzata alla Procura generale, alla Procura ordinaria, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello di Venezia. Nella missiva, Turetta si dichiara sinceramente pentito e manifesta l’intenzione di accettare la condanna senza cercare sconti di pena. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Omicidio Cecchettin, Turetta spiazza tutti: rinuncia all'appello, ma la condanna vera non è del tribunale