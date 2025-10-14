Omicidio Cecchettin Filippo Turetta rinuncia a processo d' appello | Sono sinceramente pentito non cerco sconti di pena accetto ergastolo
Colpo di scena: Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, rinuncia al processo d’appello e si dice “pentito”. Restano le impugnazioni della Procura Filippo Turetta, il killer della sua allora fidanzata Giulia Cecchettin, ha rinunciato al processo di appello alla s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
