Omicidio Cecchettin Filippo Turetta rinuncia a processo d' appello | Sono sinceramente pentito non cerco sconti di pena accetto ergastolo

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena: Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, rinuncia al processo d’appello e si dice “pentito”. Restano le impugnazioni della Procura Filippo Turetta, il killer della sua allora fidanzata Giulia Cecchettin, ha rinunciato al processo di appello alla s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

