Omicidio Cecchettin colpo di scena Turetta alza bandiera bianca rinuncia all’appello e scrive una lettera | sono pentito accetto l’ergastolo

Filippo Turetta rinuncia formalmente a ricorrere in appello. Nessun ulteriore dibattimento, dunque, accettando di fatto la condanna all’ergastolo inflittagli in primo grado per il brutale femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. La decisione, annunciata dal giovane in una lettera indirizzata a Procura Generale, Procura ordinaria, Corte d’Assise e Corte d’Appello, rappresenta un colpo di scena giudiziari, che arriva a poche settimane dall’udienza di Appello prevista per il 14 novembre. Sì, perché l’avvio del processo di secondo grado era previsto intorno alla metà di novembre. I legali del ragazzo avevano impugnato la sentenza di primo grado contestando il capo d’accusa della premeditazione, con l’argomentazione secondo cui Turetta – avevano detto i suoi difensori – non avrebbe progettato l’omicidio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

