Omicidio Cecchettin colpo di scena Turetta alza bandiera bianca rinuncia all’appello e scrive una lettera | sono pentito accetto l’ergastolo

Secoloditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Turetta rinuncia formalmente a ricorrere in appello. Nessun ulteriore dibattimento, dunque, accettando di fatto la condanna allergastolo inflittagli in primo grado per il brutale femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. La decisione, annunciata dal giovane in una lettera indirizzata a Procura Generale, Procura ordinaria, Corte d’Assise e Corte d’Appello, rappresenta un colpo di scena giudiziari, che arriva a poche settimane dall’udienza di Appello prevista per il 14 novembre. Sì, perché l’avvio del processo di secondo grado era previsto intorno alla metà di novembre. I legali del ragazzo avevano impugnato la sentenza di primo grado contestando il capo d’accusa della premeditazione, con l’argomentazione secondo cui Turetta – avevano detto i suoi difensori – non avrebbe progettato l’omicidio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

omicidio cecchettin colpo di scena turetta alza bandiera bianca rinuncia all8217appello e scrive una lettera sono pentito accetto l8217ergastolo

© Secoloditalia.it - Omicidio Cecchettin, colpo di scena, Turetta alza bandiera bianca, rinuncia all’appello e scrive una lettera: sono pentito, accetto l’ergastolo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

omicidio cecchettin colpo scenaFilippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Il giovane padovano ha mandato una lettera agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Si legge su quotidiano.net

omicidio cecchettin colpo scenaOmicidio Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo” - Omicidio Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello e scrive a giudici e pm: “Accetto l’ergastolo”. Come scrive corrierenazionale.it

omicidio cecchettin colpo scenaFLASH: Femminicidio Cecchettin, colpo di scena: Filippo Turetta rinuncia all'appello contro l'ergastolo. La lettera a giudici e Procura - Contro la sentenza aveva presentato appello la Procura della repubblica di Venezia, in particolare sul punto relativo al mancato ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cecchettin Colpo Scena