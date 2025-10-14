Omicidio a Bolzano | camionista romeno ucciso senza motivo fermato un collega

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto nella zona industriale. Un delitto brutale e inspiegabile ha sconvolto la città di Bolzano. Nella tarda serata di sabato scorso, Ionut Marius Cal, camionista romeno di 32 anni, è stato trovato senza vita e in un lago di sangue in piazza I Maggio, nella zona industriale della città. Il principale sospettato è il collega e connazionale Iulian Alinil Brujan, 47 anni, anche lui autotrasportatore, che sarebbe responsabile dell’omicidio avvenuto “senza alcun motivo”. La fuga e la cattura del sospettato. Secondo la ricostruzione della Procura di Bolzano, subito dopo il delitto Brujan è fuggito con il suo camion in direzione sud, per poi invertire improvvisamente la marcia e dirigersi verso nord, nel tentativo di depistare la polizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio a Bolzano: camionista romeno ucciso “senza motivo”, fermato un collega

Argomenti simili trattati di recente

Omicidio di Bolzano, mistero sulle cause della lite Il fermato ha tentato la fuga imboccando l'autostrada verso sud ed invertendo la direzione ad Egna. È accusato di omicidio per futili motivi #IoSeguoTgr - X Vai su X

CAMIONISTA UCCISO A BOLZANO: CONFERENZA STAMPA DELLA PROCURA Conferenza stampa in tarda mattinata in Procura a Bolzano per fornire dettagli sull'omicidio perpetrato nella notte tra sabato e domenica in piazza Primo Maggio, alla zona indu - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio a Bolzano, fermato il presunto assassino del 32enne: stava cercando di darsi alla fuga - Un litigio per futili motivi culminato nel più tragico degli esiti: è morto così un cittadino romeno classe '93, di professione camionista. ildolomiti.it scrive

Camionista ucciso a Bolzano, il testimone: "Urlava, poi si è accasciato" - I colleghi raccontano che vittima e aggressore avevano trascorso la serata assieme chiacchierando e ascoltando musica. Lo riporta altoadige.it

Le coltellate per futili motivi e la fuga per ingannare la polizia: come è stato ucciso il camionista a Bolzano - La Procura di Bolzano ha ricostruito l’omicidio del camionista romeno Marius Ionut Cal, 32 anni, ucciso per futili motivi da un connazionale, Iulian ... Come scrive fanpage.it