Omaggio agli Abba e il nuovo tour dei Nomadi negli extra del Civico
Grande musica a maggio al Teatro Civico. Nuove anticipazioni nel cartellone degli spettacoli extra abbonamento in programma al Teatro Civico della Spezia. A cominciare da martedì 5 maggio quando sarà in scena Abbadream, rappresentato nei migliori teatri italiani e tra i più acclamati in Europa, un omaggio alla band svedese le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio ‘cult’, anche grazie al musical teatrale ‘Mamma mia!’ e al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. Lo spettacolo ripropone lo stile inconfondibile degli abiti, le coreografie e i brani che hanno consacrato il gruppo svedese nell’Olimpo della disco music: canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi e luci che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70. 🔗 Leggi su Lanazione.it
