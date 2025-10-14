Oltre mille video pedopornografici scoperti sul cellulare | scatta l’arresto
FASANO - Un 36enne di Fasano è stato arrestato dalla polizia di stato per detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Nel corso di una perquisizione personale, domiciliare e informatica, gli agenti hanno rinvenuto nel suo cellulare oltre mille video a contenuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
