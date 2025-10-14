Oltre la mostra | L’Ottocento dei Quinzio tra realismo e colore Acquarelli bozzetti dipinti sculture
Mercoledì 15 ottobre alle ore 18:30, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà un nuovo appuntamento di "Oltre la mostra", il ciclo di approfondimento curato da Maurizio Romanengo sulle mostre attualmente in corso in città, organizzato dagli Amici.
