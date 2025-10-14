Oltre il silenzio – voci suoni e poesie da Gaza
Un viaggio poetico e musicale tratto dal libro "Il loro grido è la mia voce - poesie da Gaza" (Fazi Editore), antologia di poesie di poeti palestinesi, tradotte in italiano da Nabil Bey Salameh (musicista, fondatore e voce dei Radiodervish).Un reading a due voci con Nabil e Massimo Colazzo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
