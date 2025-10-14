Oltre i confini del carcere | a Lanciano il convegno su lavoro istruzione e sport come strumenti di inclusione dei detenuti
Il carcere come possibilità di riscatto e rinascita. È questo il tema del convegno “Oltre i confini del carcere. Lavoro, istruzione e sport quali strumenti di inclusione dei detenuti”, che si terrà giovedi 16 ottobre, dalle ore 9, nell’aula magna del Palazzo degli Studi di Lanciano.L'iniziativa è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
