Oltre i confini del carcere | a Lanciano il convegno su lavoro istruzione e sport come strumenti di inclusione dei detenuti

Chietitoday.it | 14 ott 2025

Il carcere come possibilità di riscatto e rinascita. È questo il tema del convegnoOltre i confini del carcere. Lavoro, istruzione e sport quali strumenti di inclusione dei detenuti”, che si terrà giovedi 16 ottobre, dalle ore 9, nell’aula magna del Palazzo degli Studi di Lanciano.L'iniziativa è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

