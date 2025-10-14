Oltre i 65 anni energie nuove per la comunità incontro a Parre con Nando Pagnoncelli

La ripresa dell’attività dell’associazione culturale “Il testimone ” dopo la pausa estiva continua con un secondo appuntamento fissato a Parre ed organizzato in collaborazione col Comune, nella Sala Iris delle scuole elementari, per lunedì 20 ottobre alle 20.45. Il ricercatore sociale, docente di Analysis of public opinion presso l’ Università Cattolica di Milano e presidente ‘ IPSOS Italia’, Nando Pagnoncelli, presenterà e commenterà i risultati di una ricerca sugli “over 65”sollecitando la riflessione dei presenti sul fatto che questa generazione può costituire una risorsa per l’intera comunità, una prospettiva che dovrebbe interessare anche e soprattutto i giovani i quali si trovano davanti a sfide generazionali sempre più impegnative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Oltre i 65 anni, energie nuove per la comunità, incontro a Parre con Nando Pagnoncelli

