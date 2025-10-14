Oltre 5,7 milioni di persone in povertà assoluta nel 2024 | allarme stranieri e minori

(Adnkronos) – Nel 2024, si stima che siano oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta – l’8,4% delle famiglie residenti – per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti (entrambe le quote risultano stabili rispetto al 2023, quando erano pari rispettivamente a 8,4% e 9,7%). Lo rileva Istat . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com