Oltre 20mila posti di lavoro nel Padovano tra ottobre e dicembre
Ancora su livelli di eccellenza le opportunità di lavoro in provincia di Padova: raggiungono infatti quota 20.670 quelle nel trimestre ottobre-dicembre, che diventano 8.640 per il solo mese di ottobre.I dati, come di consueto, sono quelli messi a disposizione da Unioncamere - Ministero del Lavoro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
