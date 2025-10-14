Olly in concerto a Roma il 14 e 15 ottobre 2025 | la possibile scaletta del live al Palazzo dello Sport

Dopo il sold out di Milano, Olly arriva a Roma per due concerti il 14 e il 15 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport. La possibile scaletta fra i suoi successi e omaggi ai grandi della musica italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, Olly in concerto al Palasport: come evitare il traffico e raggiungere il palazzetto https://ilfaroonline.it/2025/10/14/roma-olly-in-concerto-al-palasport-come-evitare-il-traffico-e-raggiungere-il-palazzetto/620637/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… # - X Vai su X

Milano risponde presente. All’Unipol Forum, Olly e la sua band hanno messo in scena un live che somiglia più a una festa tra amici che a un concerto tradizionale: 13mila persone totalmente coinvolte e a tempo, platea e spalti in movimento costante, cori che - facebook.com Vai su Facebook

Olly in concerto a Roma il 14 e 15 ottobre 2025: la possibile scaletta del live al Palazzo dello Sport - Dopo il sold out di Milano, Olly arriva a Roma per due concerti il 14 e il 15 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport ... Come scrive fanpage.it

Olly live a Roma 14 e 15 ottobre 2025: scaletta, orari e come arrivare al Palazzo dello Sport - Olly arriva in concerto a Roma il 14 e il 15 ottobre 2025: scopri la scaletta, i biglietti, gli orari e come raggiungere il Palazzetto dello Sport. Scrive tag24.it

Olly in concerto a Roma, la possibile scaletta - Tuttavia, è possibile che replichi la setlist portata in scena all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano lo scorso 4 settembre: ... Scrive tg24.sky.it