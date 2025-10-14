Olimpia Milano ko a Monaco | terza sconfitta europea attacco in crisi
Monaco (Germania) - Prova da incubo per l’ Olimpia Milano che inciampa per la terza volta consecutiva in Europa ed arranca con un solo successo in 4 gare. Questa volta succede a Monaco di Baviera dove l’Armani è stata battuta dal Bayern con il punteggio anacronistico di 64-53. Due squadre che non hanno segnato mai ed evidentemente Milano ancora meno con un pessimo 1959 dal campo e la miseria di 18 punti nella ripresa che segnalano un problema enorme in attacco. Booker è uomo-ovunque con 11 punti e 12 rimbalzi, da buon ex di turno, ma non basta. Intanto radio-mercato vocifera già di un innesto per gestire gli infortuni che hanno comunque limitato non poco il roster a disposizione di Messina: l’americano Nate Sestina, “4” tiratore ex Valencia e Fenerbahce, potrebbe a brevissimo diventare biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
