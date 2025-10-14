Olga Diana e Pino Riccio ufficializzano la candidatura con Avanti Campania

Tutto come previsto. Olga Diana ieri (13 ottobre), nel giorno del suo compleanno, ha ufficializzato la propria candidatura al consiglio regionale nella lista Avanti Campania, formazione di ispirazione del Psi e in cui sono confluiti diversi esponenti ‘orfani’ di Azione.L'ex assessore di Aversa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

VERSO LE REGIONALI - Olga Diana annuncia la lista alla festa di compleanno, Riccio sceglie i social: sei ufficializzazioni per Avanti Campania TUTTI I NOMI - Hanno annunciato la loro candidatura alle regionali nella lista Avanti Campania a cui stanno lavorando il segretario Romolo Vignola ... casertafocus.net scrive