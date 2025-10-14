Da lunedì 13 ottobre un uomo con problemi psichici si è chiuso nella propria abitazione ad Olbia, rifiutando cure mediche e il trattamento sanitario obbligatorio. Vigili del fuoco e Polizia stanno presidiando la zona per evitare un escalation. Solo i parenti e gli amici sono riusciti a parlare con lui. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Olbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da lunedì