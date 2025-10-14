Olanda | Chip e sicurezza nazionale che cosa insegna il caso Nexperia

La scelta del governo dei Paesi Bassi di controllare di fatto Nexperia, azienda che produce chip di base, transistor e componenti microelettronici e che è di proprietà cinese, rappresenta un salto di qualità nella competizione geoeconomica per lo sviluppo delle nuove tecnologie e, soprattutto, un inserimento europeo nella partita guidata dagli Usa contro Pechino per la leadership su questa frontiera. Una legge del 1952 per blindare il produttore di chip. “Gravi carenze amministrative”, dichiara il governo uscente di Dick Schoof nel sottolineare l’assenza di chiarezza nella governance di Nexperia, dal 2019 parte del gruppo Wingtech, colosso tecnologico cinese nel cui capitale sono presenti diverse aziende di Stato di Pechino coordinate dalla direzione della Commissione di supervisione e amministrazione delle attività statali del Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

