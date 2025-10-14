Oktoberland la Baviera a Napoli anche per i prossimi 2 anni

Grande successo per Oktoberland che tornerà ad Edenlandia anche nei prossimi due anni come annunciato dal partner dell’Alta Baviera. Straordinario successo dei quattro giorni di Oktoberland ad Edenlandia con oltre venticinquemila ospiti nel parco e più di dodicimila litri di birra serviti nel PalaErdinger. Al termine dell’evento il partner dell’Alta Baviera ha siglato un accordo . 🔗 Leggi su 2anews.it

