Okaka rivela | Dopo la Sampdoria ero vicino al Milan Parlavo con Galliani e
Stefano Okaka, attuale calciatore del Ravenna, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW: dal Milan alla Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Okaka rivela: “Dopo la Sampdoria ero vicino al Milan. Parlavo con Galliani e..” - Stefano Okaka, attuale calciatore del Ravenna, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW: dal Milan alla Nazionale ... Lo riporta msn.com
Okaka: «All’epoca sono subentrati alcuni problemi, ma la Samp rimane nel mio cuore!» - Stefano Okaka, ex giocatore della Sampdoria, ha rilasciato la propria analisi in relazione al momento attuale blucerchiato. Come scrive sampnews24.com
Okaka svela: "Nel 2014 vicino al Milan, poi all'Inter. La Samp bloccò tutto" - com l'attaccante del Ravenna, Stefano Okaka, ha raccontato un retroscena di mercato che. Lo riporta tuttomercatoweb.com