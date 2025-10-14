Ok aspettare David ok dare occasioni a Openda e Zhegrova Ma a questa Juve serve mercato
Con l'infortunio di Bremer, l'acquisto di un difensore non è più una possibilità ma una necessità. E se non torna il vero Koopmeiners. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Damiano David al Forum, i Måneskin possono aspettare: "Ho lasciato io, qualcosa in me si era rotto"
Brilla già il Trofeo Top Automazioni – Memorial Davide Bertozzi. Il simbolo della vittoria è pronto ad aspettare il nuovo nome che entrerà nell'albo d'oro, dopo Bruttomesso, Favero, Fabbro e Consolidani. Chi solleverà il trofeo domenica 21 settembre?