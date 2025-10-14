Oggi solo alcol non ha zuccheri Il digiuno per ubriacarsi e dimagrire | cos’è la drunkoressia e quali sono i rischi
«Solo gin e acqua tonica, zero zuccheri». Insomma bere alcolici per dimagrire, soprattutto se si lascia a parte il pasto solido. È questa la pericolosa moda che si sta diffondendo capillarmente tra i più giovani, soprattutto minorenni. E che va di pari passo al ben più radicato “ binge drinking ”, buttare giù un bicchierino – o bicchiere – dopo l’altro senza sosta per raggiungere il proprio obiettivo: ubriacarsi. L’allarme arriva direttamente dall’Istituto superiore di sanità e dall’Osservatorio nazionale alcol, secondo cui 1,37 milioni di giovani tra gli 11 e i 25 anni sono usi a modalità di consumo alcolico «a rischio». 🔗 Leggi su Open.online
