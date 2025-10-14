Oggi 14 ottobre San Callisto I | dalla condizione di schiavo a Papa martire

Pontefice della Chiesa, San Callisto è stato l’ideatore di alcune importanti pratiche religiose, quali le quattro tempora e la promozione del digiuno. Viene ricordato come l’ideatore delle Quattro Tempora e un forte promotore del digiuno, come pratica per rafforzare la volontà: San Callisto papa viene ricordato oggi 14 ottobre. Visse nel III secolo e fu. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

