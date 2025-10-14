Of Ash and Steel | Il nuovo RPG di tinyBuild
Il nuovo titolo di Fire & Frost, Of Ash and Steel, pubblicato da tinyBuild, farà il suo debutto ufficiale il 6 novembre 2025 su Steam e GOG. In attesa del lancio, gli appassionati possono già provare una demo gratuita disponibile durante lo Steam Next Fest di ottobre 2025, che consente di esplorare le prime ore di gioco e di scoprire il mondo di Grayshaft. Of Ash and Steel è un gioco di ruolo fantasy a mondo aperto in cui il protagonista, Tristian, un giovane cartografo, è costretto ad abbandonare la propria vita pacifica per intraprendere un viaggio ricco di scoperte e pericoli. L’isola di Grayshaft nasconde segreti, antiche rovine e misteri che attendono solo di essere rivelati, ma senza alcun indicatore di missione o guida automatica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
