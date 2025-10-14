Occupazioni nelle scuole danni al Russell Newton | la protesta studentesca si allarga

14 ott 2025

Continuano le occupazioni negli istituti scolastici fiorentini. Le mobilitazioni studentesche, iniziate il 6 ottobre scorso con il liceo Michelangiolo di via della Colonna e il Machiavelli-Capponi di via Santo Spirito, si sono estese ad altre scuole che, da lunedì 13 ottobre, hanno avviato azioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

