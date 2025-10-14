Occupata l’Università Bicocca di Milano fumogeni e striscioni | Fuori il sionismo dall’ateneo

Ilgiorno.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Martedì sera un numero imprecisato di studenti ha occupato l’ Università Bicocca di Milano, e acceso fumogeni dalle finestre, esponendo uno striscione che recita: “Bicocca occupata. Blocchiamo gli accordi con Israele e il Ddl 1627: fuori il sionismo dall’università ”. Il collettivo di sinistra Cambiarerotta ha rivendicato l’occupazione e pubblicato una nota su Instagram motivando l’azione “a seguito dei gravissimi avvenimenti di settimana scorso, dove durante il primo Senato accademico dell’anno la governance non ha rescisso gli accordi in essere con lo stato terrorista di Israele ed ha chiuso le porte in faccia alla comunità accademica, come studenti abbiamo bloccato la Bicocca”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

occupata l8217universit224 bicocca di milano fumogeni e striscioni fuori il sionismo dall8217ateneo

© Ilgiorno.it - Occupata l’Università Bicocca di Milano, fumogeni e striscioni: “Fuori il sionismo dall’ateneo”

Contenuti che potrebbero interessarti

occupata l8217universit224 bicocca milanoOccupata l’Università Bicocca di Milano, fumogeni e striscioni: “Fuori il sionismo dall’ateneo” - Il collettivo Cambiarerotta rivendica l’azione contro gli accordi con Israele e il Ddl 1627 sull’antisemitismo ... Segnala ilgiorno.it

occupata l8217universit224 bicocca milanoStatale di Milano occupata, studenti pro Pal nelle aule della facoltà di Scienze Politiche. Proteste anche alla Bicocca - Il movimento Cambiare Rotta contro il progetto di scambio accademico con atenei israeliani promosso dal PNRR ... milano.corriere.it scrive

occupata l8217universit224 bicocca milanoMilano, ancora occupata la facoltà di Scienze politiche della Statale: studenti in assemblea - Gli occupanti hanno detto di voler rimanere “per alcuni giorni” per protestare contro quella che hanno definito “l’accademia del genocidio” ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Occupata L8217universit224 Bicocca Milano