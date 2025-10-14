Occupata l’Università Bicocca di Milano fumogeni e striscioni | Fuori il sionismo dall’ateneo

Milano – Martedì sera un numero imprecisato di studenti ha occupato l’ Università Bicocca di Milano, e acceso fumogeni dalle finestre, esponendo uno striscione che recita: “Bicocca occupata. Blocchiamo gli accordi con Israele e il Ddl 1627: fuori il sionismo dall’università ”. Il collettivo di sinistra Cambiarerotta ha rivendicato l’occupazione e pubblicato una nota su Instagram motivando l’azione “a seguito dei gravissimi avvenimenti di settimana scorso, dove durante il primo Senato accademico dell’anno la governance non ha rescisso gli accordi in essere con lo stato terrorista di Israele ed ha chiuso le porte in faccia alla comunità accademica, come studenti abbiamo bloccato la Bicocca”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

