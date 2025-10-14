Occupano una villetta Sgomberati e denunciati
Avevano occupato abusivamente un appartamento in una villetta di via Mentana, una strada isolata del quartiere Oltrestazione, e l’avevano trasformato nella loro abitazione di fortuna: dopo le segnalazioni giunte al comando di via Magenta l’intervento degli agenti della Polizia locale ha permesso di sgomberare i due occupanti abusivi. Lo sgombero è avvenuto a seguito della segnalazione da parte dei vicini che già nei giorni precedenti avevano notato movimenti nei pressi della villetta. Quattro agenti, coordinati dal Nucleo Falchi, sono arrivati sul posto e, all’ispezione dell’immobile, hanno riscontrato la presenza di due persone di 28 e 31 anni che avevano occupato la casa, mettendone a soqquadro le stanze e utilizzando abiti, letti e arredi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Chiara in Tribunale, il secondo bambino cercato come una rivincita Petizione dall'Oltretorrente: "Nuove regole e più sicurezza" Truffa telefonica da 12mila euro, preso l'autore In cinque occupano una villetta: denunciati Giunta di Parma, la Seletti entra nel grup - facebook.com Vai su Facebook
Legnano, occupano abusivamente una villetta: stranieri denunciati dalla Polizia locale - Scoperti in via Mentana grazie alla segnalazione dei residenti: uno dei due aveva già un decreto di espulsione. Secondo laprovinciadivarese.it
Legnano, occupano abusivamente un appartamento: sgomberati un 28enne e un 31enne - I due erano riusciti a entrare in un'abitazione di via Mentana, nel quartiere Oltrestazione: gli agenti del comando di Polizia locale sono intervenuti dopo la segnalazione dei vicini ... Riporta msn.com
I carabinieri sgomberano una villetta occupata abusivamente a Palanzano. Denunciati 5 familiari - Ieri i carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Parma di un immobile a Palanzano. Secondo gazzettadiparma.it