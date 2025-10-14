occupano una villetta sgomberati e denunciati

Avevano occupato abusivamente un appartamento in una villetta di via Mentana, una strada isolata del quartiere Oltrestazione, e l’avevano trasformato nella loro abitazione di fortuna: dopo le segnalazioni giunte al comando di via Magenta l’intervento degli agenti della Polizia locale ha permesso di sgomberare i due occupanti abusivi. Lo sgombero è avvenuto a seguito della segnalazione da parte dei vicini che già nei giorni precedenti avevano notato movimenti nei pressi della villetta. Quattro agenti, coordinati dal Nucleo Falchi, sono arrivati sul posto e, all’ispezione dell’immobile, hanno riscontrato la presenza di due persone di 28 e 31 anni che avevano occupato la casa, mettendone a soqquadro le stanze e utilizzando abiti, letti e arredi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

