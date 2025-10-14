Occhio alle truffe | incontro informativo contro i raggiri nella parrocchia Gesù Risorto
Nella parrocchia Gesù Risorto di Pescara si terrà, il prossimo 17 ottobre, un incontro informativo per riconoscere e prevenire truffe e raggiri.L'invito "Occhio alle truffe" è rivolto all'intera comunità. Interverranno uno psicologo e un legale dell'associazione Allegrino.
