Occhio alle truffe | incontro informativo contro i raggiri nella parrocchia Gesù Risorto

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella parrocchia Gesù Risorto di Pescara si terrà, il prossimo 17 ottobre, un incontro informativo per riconoscere e prevenire truffe e raggiri.L’invito “Occhio alle truffe” è rivolto all’intera comunità. Interverranno uno psicologo e un legale dell’associazione Allegrino.In questa occasione si. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

