Oaktree Inter cambiamenti in vista | Brookfield pronta ad acquistare il restante 26%

Inter News 24 Oaktree Inter, l’operazione, che dovrebbe essere finalizzata entro il 2026, potrebbe portare ad un aumento della valutazione complessiva del fondo. Oaktree Capital Management, fondo d’investimento statunitense proprietario dell’Inter dal maggio 2024, sta attraversando un’importante fase di trasformazione. Brookfield Asset Management, multinazionale canadese che ha iniziato la scalata al fondo 6 anni fa, è pronta ad acquisire il restante 26% delle quote ancora in mano ai soci fondatori di Oaktree. Il valore dell’operazione si aggirerà attorno ai 3 miliardi di euro, portando la valutazione complessiva di Oaktree a circa 11,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

