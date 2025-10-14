Nuovo PTOF 2025–2028 | cosa possono fare le scuole in attesa dell’aggiornamento del SIDI GUIDA
Il triennio 2025–2028 segna l’avvio del nuovo ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). In questa fase, le istituzioni scolastiche sono chiamate a rinnovare i documenti strategici fondamentali (RAV, Piano di Miglioramento e PTOF) in modo coordinato e coerente con gli indirizzi ministeriali. Molte scuole segnalano tuttavia che la piattaforma SIDI non risulta ancora aggiornata o pienamente funzionante. L'articolo Nuovo PTOF 2025–2028: cosa possono fare le scuole in attesa dell’aggiornamento del SIDI GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Ogni cosa e nessuna, il nuovo romanzo di Nicoletta Vallorani - Con tutto il dolore, l'impotenza, il desiderio, il cambiamento, la speranza e le voci sommesse di questi ultimi mesi. fantascienza.com scrive