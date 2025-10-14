Il triennio 2025–2028 segna l’avvio del nuovo ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). In questa fase, le istituzioni scolastiche sono chiamate a rinnovare i documenti strategici fondamentali (RAV, Piano di Miglioramento e PTOF) in modo coordinato e coerente con gli indirizzi ministeriali. Molte scuole segnalano tuttavia che la piattaforma SIDI non risulta ancora aggiornata o pienamente funzionante. L'articolo Nuovo PTOF 2025–2028: cosa possono fare le scuole in attesa dell’aggiornamento del SIDI GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it