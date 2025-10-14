Nuovo murale contro la violenza sulle donne

Un nuovo murale per decorare i muri cittadini. È quello che è stato realizzato in via Alessandria a Seregno da parte dell’artista Vincenzo Magno – anche noto come Vim - su iniziativa dell’associazione “Dare un’anima alla città”.Perché Madama ButterflyL’opera raffigura la protagonista di Madama. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

