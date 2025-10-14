Nuovo Consiglio regionale della Toscana la composizione e i nomi

Firenze, 14 ottobre 2025 – A nemmeno 24 ore dai risultati delle elezioni regionali in Toscana, che hanno sancito la riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione, prende forma la composizione ufficiosa del nuovo Consiglio regionale. L’assemblea sarà chiamata a lavorare sui grandi temi che attendono la Toscana nei prossimi cinque anni, dal sostegno all’economia al lavoro alle politiche ambientali, sociali e sanitarie. Ecco la composizione del nuovo Consiglio, in base ai risultati scrutinati: Maggioranza. Partito Democratico (15): Iacopo Melio e Simona Querci (candidati regionali); Filippo Boni (Arezzo), Leonardo Marras (Grosseto), Alessandro Franchi (Livorno), Mario Puppa (Lucca), Gianni Lorenzetti (Massa Carrara), Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo (Pisa), Bernard Dika (Pistoia), Simone Bezzini (Siena), Matteo Biffoni (Prato), Andrea Vannucci (Firenze 1), Serena Spinelli (Firenze 2), Brenda Barnini (Firenze 3) Casa Riformista (4): Vittorio Salotti (Lucca), Federico Eligi (Pisa), Stefania Saccardi (Firenze 1), Francesco Casini (Firenze 2) Alleanza Verdi Sinistra (3): Alessandra Fallani (Livorno), Massimiliano Ghimenti (Pisa), Lorenzo Falchi (Firenze 1) Movimento 5 Stelle (2): Irene Galletti (Pisa), Luca Rossi Romanelli (Firenze 1) Leggi anche: Quanto guadagna un presidente della Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo Consiglio regionale della Toscana, la composizione e i nomi

