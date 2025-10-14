Nuovo consiglio regionale della Toscana chi sono gli eletti Il Pd perde un terzo dei seggi | Giani appeso a M5s e Avs
C'è un lato agrodolce nella conferma di Eugenio Giani alla guida della Toscana: nel nuovo consiglio regionale, Avs e M5S diventano inftti l'ago della bilancia nella maggioranza formato campo largo. Effetto campo largo: il Pd perde un terzo dei seggi. Il Partito democratico ottiene 15 seggi, ben 7 in meno rispetto ai 22 della scorsa legislatura. Dal voto di domenica e lunedì esce, tuttavia, rafforzata la componente riformista con quattro eletti nella lista Giani presidente. Completano la coalizione tre eletti in Alleanza Verdi e Sinistra e due seggi per il Movimento 5 Stelle. A destra FdI fagocita consensi e seggi: 12 posti, più il candidato presidente Alessandro Tomasi, spettano al partito della premier, due a Forza Italia, un solo seggio alla Lega.
