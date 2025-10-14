Nuovo Clan Partenio Riesame accoglie la richiesta della difesa | Rosania ai domiciliari
NAPOLI AVELLINO – Novità nel complesso procedimento giudiziario sul cosiddetto Nuovo Clan Partenio. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che ha parzialmente riformato il verdetto di primo grado, arriva un nuovo sviluppo per Mario Rosania, difeso di fiducia dall’avvocato Alberico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Nuovo colpo al clan Scalisi: 5 arresti per droga ad Adrano nell’ambito dell’operazione Primus 2, coordinata dalla DDA di Catania #Adrano #Catania #Antimafia #PoliziaDiStato #ClanScalis - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, nuovo Clan Partenio: le redini a “o Milord” - «C'è stato l'ordine che non appena arrivano i soldi mi devono dare 10mila euro lo ha lasciato detto. Come scrive ilmattino.it