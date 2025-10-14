Nuovo cinema vittoria
FOLIGNO "Da gennaio 2026 il “Nuovo Cinema Vittoria“ sarà restituito alla cittadinanza con gestione diretta da parte dell’amministrazione comunale". Lo annuncia il sindaco Stefano Zuccarini. "Dopo circa quarant’anni, durante i quali - sottolinea il sindaco - le precedenti amministrazioni avevano affidato i locali a soggetti privati, l’obiettivo è quello di restituire pienamente questo spazio culturale polivalente alla cittadinanza. Si apre quindi una nuova pagina: il ‘Nuovo Cinema Vittoria’ - ora completamente rinnovato - potrà ospitare iniziative culturali, sociali e artistiche promosse da associazioni, gruppi, cittadini e molteplici realtà del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
