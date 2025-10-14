FOLIGNO "Da gennaio 2026 il “Nuovo Cinema Vittoria“ sarà restituito alla cittadinanza con gestione diretta da parte dell’amministrazione comunale". Lo annuncia il sindaco Stefano Zuccarini. "Dopo circa quarant’anni, durante i quali - sottolinea il sindaco - le precedenti amministrazioni avevano affidato i locali a soggetti privati, l’obiettivo è quello di restituire pienamente questo spazio culturale polivalente alla cittadinanza. Si apre quindi una nuova pagina: il ‘Nuovo Cinema Vittoria’ - ora completamente rinnovato - potrà ospitare iniziative culturali, sociali e artistiche promosse da associazioni, gruppi, cittadini e molteplici realtà del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

